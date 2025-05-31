Фис — о травме спины: лучшим решением было остановиться именно сейчас

14-я ракетка мира француз Артюр Фис рассказал, почему принял решение сняться с «Ролан Гаррос» – 2025.

«Если честно, то у меня уже были проблемы со спиной и во время матча с Мунаром всё стало только хуже. Я сделал несколько тестов, они оказались не очень хорошими. По их результатам определили стрессовый перелом.

Поэтому, что бы мы ни решали с командой, лучшим решением было остановиться именно сейчас, потому что так я потеряю от четырёх до шести недель на лечение. Если бы я продолжил играть, то это могло бы вывести меня из игры на пару месяцев. Это не совсем в наших с командой интересах, поэтому и был сделан такой выбор», – сказал Фис на пресс-конференции.

Ранее Фис снялся с «Ролан Гаррос» — 2025. В матче третьего круга он должен был встретиться с 15-м номером мирового рейтинга россиянином Андреем Рублёвым.