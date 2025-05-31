Дарья Касаткина обыграла Бадосу и в 1/8 финала «Ролан Гаррос» сыграет с Миррой Андреевой
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17-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2025. В матче 1/16 финала она со счётом 6:1, 7:5 обыграла 10-ю ракетку мира Паулу Бадосу из Испании.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:10 МСК
17
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
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10
Паула Бадоса
П. Бадоса
Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Касаткина выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Бадоса ни разу не подала навылет, два раза ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт из семи.
В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 Касаткина встретится с шестой ракеткой мира 18-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.
Комментарии
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