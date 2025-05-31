Мирра Андреева показала талисман, который подарила ей девочка перед матчем с Путинцевой

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала про талисман, который подарила ей юная болельщица перед матчем с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (6:1, 6:3) в рамках третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025.

Фото: Кадр из трансляции

«Когда я выходила на корт, маленькая девочка положила мне это на скамейку. Думаю, это был счастливый талисман. Сейчас он уже не такой красивый, потому что намок под дождём, но я всё равно его сохраню. Кто бы ни была та девочка, спасибо ей, потому что именно поэтому я сегодня выиграла», — сказала 18-летняя россиянка в интервью на корте.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Андреева сыграет с Дарьей Касаткиной из Австралии, ранее представлявшей Россию.