Мирра Андреева показала талисман, который подарила ей девочка перед матчем с Путинцевой
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала про талисман, который подарила ей юная болельщица перед матчем с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (6:1, 6:3) в рамках третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
31
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Фото: Кадр из трансляции
«Когда я выходила на корт, маленькая девочка положила мне это на скамейку. Думаю, это был счастливый талисман. Сейчас он уже не такой красивый, потому что намок под дождём, но я всё равно его сохраню. Кто бы ни была та девочка, спасибо ей, потому что именно поэтому я сегодня выиграла», — сказала 18-летняя россиянка в интервью на корте.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Андреева сыграет с Дарьей Касаткиной из Австралии, ранее представлявшей Россию.
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