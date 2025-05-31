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Мирра Андреева показала талисман, который подарила ей девочка перед матчем с Путинцевой

Мирра Андреева показала талисман, который подарила ей девочка перед матчем с Путинцевой
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала про талисман, который подарила ей юная болельщица перед матчем с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (6:1, 6:3) в рамках третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Юлия Путинцева
31
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Фото: Кадр из трансляции

«Когда я выходила на корт, маленькая девочка положила мне это на скамейку. Думаю, это был счастливый талисман. Сейчас он уже не такой красивый, потому что намок под дождём, но я всё равно его сохраню. Кто бы ни была та девочка, спасибо ей, потому что именно поэтому я сегодня выиграла», — сказала 18-летняя россиянка в интервью на корте.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Андреева сыграет с Дарьей Касаткиной из Австралии, ранее представлявшей Россию.

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