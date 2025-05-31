Мирра Андреева второй год подряд вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева второй год подряд пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции. Сегодня, 31 мая, в матче 1/16 финала она обыграла 31-ю ракетку мира Юлию Путинцеву из Казахстана — 6:3, 6:1.

В прошлом году Мирра Андреева дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», в котором уступила итальянской теннисистке Жасмин Паолини (1:6, 3:6).

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Андреева сыграет с 17-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной из Австралии. В третьем круге экс-россиянка оказалась сильнее испанки Паулы Бадосы, занимающей 10-ю строчку рейтинга WTA.