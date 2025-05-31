Мирра Андреева повторила достижение Марии Шараповой, датированное 2005 годом

Шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой после пятикратной чемпионки турниров серии «Большого шлема» российской теннисистки Марии Шараповой, которой удалось добиться 30 и более побед в сезоне в WTA-туре до окончания текущего розыгрыша «Ролан Гаррос». Об этом сообщает Opta Ace.
Мария Шарапова достигала подобного результата в 2005 году в 18-летнем возрасте. Мирра Андреева одержала свою 30-ю победу в сезоне-2025 в возрасте 18 лет и 26 дней, обыграв в третьем круге «Ролан Гаррос» – 2025 казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву со счётом 6:3, 6:1. Кроме того, Андреева стала первым тинейджером после белоруски Виктории Азаренко (в 2009 году), кому удалось достигнуть такого количества побед в одном сезоне.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2025 Мирра Андреева сыграет с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной.
- 31 мая 2025
-
14:15
-
14:08
-
14:01
-
13:41
-
13:40
-
13:28
-
13:13
-
12:59
-
12:53
-
12:47
-
12:28
-
12:10
-
11:50
-
11:47
-
11:31
-
11:14
-
11:14
-
11:00
-
10:43
-
10:21
-
10:17
-
10:00
-
09:56
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
07:58
-
07:03
-
06:38
-
06:16
-
05:18
-
04:55
-
01:34
-
01:08