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Мирра Андреева повторила достижение Марии Шараповой, датированное 2005 годом

Мирра Андреева повторила достижение Марии Шараповой, датированное 2005 годом
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Шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой после пятикратной чемпионки турниров серии «Большого шлема» российской теннисистки Марии Шараповой, которой удалось добиться 30 и более побед в сезоне в WTA-туре до окончания текущего розыгрыша «Ролан Гаррос». Об этом сообщает Opta Ace.

Мария Шарапова достигала подобного результата в 2005 году в 18-летнем возрасте. Мирра Андреева одержала свою 30-ю победу в сезоне-2025 в возрасте 18 лет и 26 дней, обыграв в третьем круге «Ролан Гаррос» – 2025 казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву со счётом 6:3, 6:1. Кроме того, Андреева стала первым тинейджером после белоруски Виктории Азаренко (в 2009 году), кому удалось достигнуть такого количества побед в одном сезоне.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Юлия Путинцева
31
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2025 Мирра Андреева сыграет с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной.

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