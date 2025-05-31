«Горжусь собой». Дарья Касаткина — о победе над Бадосой в третьем круге «Ролан Гаррос»

17-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина прокомментировала победу над Паулой Бадосой из Испании (10-я в рейтинге WTA) в третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2025. Игра закончилась со счётом 6:1, 7:5.

«Паула в топ-10, она потрясающий игрок, показывает очень хорошие результаты. Я была готова к трудному матчу, знала, что, если дать ей шанс, она сразу им воспользуется. Так и случилось во втором сете, тогда всё стало непросто. Но я горжусь собой и тем, как справилась с ситуацией», — сказала экс-россиянка в интервью на корте.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 Касаткина встретится с шестой ракеткой мира 18-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.