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«Горжусь собой». Дарья Касаткина — о победе над Бадосой в третьем круге «Ролан Гаррос»

«Горжусь собой». Дарья Касаткина — о победе над Бадосой в третьем круге «Ролан Гаррос»
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17-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина прокомментировала победу над Паулой Бадосой из Испании (10-я в рейтинге WTA) в третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2025. Игра закончилась со счётом 6:1, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Паула Бадоса
10
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Паула в топ-10, она потрясающий игрок, показывает очень хорошие результаты. Я была готова к трудному матчу, знала, что, если дать ей шанс, она сразу им воспользуется. Так и случилось во втором сете, тогда всё стало непросто. Но я горжусь собой и тем, как справилась с ситуацией», — сказала экс-россиянка в интервью на корте.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 Касаткина встретится с шестой ракеткой мира 18-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.

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