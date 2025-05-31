Мирра Андреева стала самой юной теннисисткой после Хингис, одержавшей 10 побед на «РГ»
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Шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева (18 лет, 26 дней) стала самой юной теннисисткой, одержавшей 10 побед в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» после швейцарки Мартины Хингис (16 лет, 238 дней) в 1997 году. Сегодня, 31 мая, в третьем круге Открытого чемпионата Франции она победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (6:1, 6:3), выиграв свой 10-й матч в истории турнира.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
31
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 Андреева сыграет с Дарьей Касаткиной из Австралии, ранее представлявшей Россию. В третьем круге экс-россиянка оказалась сильнее испанки Паулы Бадосы, занимающей 10-ю строчку рейтинга WTA.
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