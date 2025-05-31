Селиваненко: матч Андреевой и Касаткиной — один из предвкушаемых для теннисных гурманов
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от предстоящего матча Мирра Андреева (Россия) – Дарья Касаткина (Австралия) в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 12:00 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
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17
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
«И Мирра, и Даша сегодня уверенно прошли в следующий круг. Между собой они играли до этого один раз в финале в Китае, где Даша была сильнее в трёх сетах. Игры на второй неделе турнира «Большого шлема» — всегда событие. Обе девушки прекрасно себя чувствуют на парижских кортах, обеих любит местная публика. Наверняка это будет один из самых предвкушаемых матчей для теннисных гурманов», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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