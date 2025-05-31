Мирра Андреева одержала 10-ю победу в карьере на «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева одержала 10-ю победу на «Ролан Гаррос» в своей карьере, обыграв в матче третьего круга турнира казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву со счётом 6:3, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:10 МСК
6
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
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31
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Статистика Мирры Андреевой по победам/поражениям на турнирах «Большого шлема»:
«Ролан Гаррос» – 10/2;
Australian Open – 6/2;
Уимблдон – 3/2;
US Open – 2/2.
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2025 Мирра Андреева сыграет с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной, которая была сильнее испанской теннисистки Паулы Бадосы (6:1, 7:5).
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.
Комментарии
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