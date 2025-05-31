Мирра Андреева одержала 10-ю победу в карьере на «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева одержала 10-ю победу на «Ролан Гаррос» в своей карьере, обыграв в матче третьего круга турнира казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву со счётом 6:3, 6:1.

Статистика Мирры Андреевой по победам/поражениям на турнирах «Большого шлема»:

«Ролан Гаррос» – 10/2;

Australian Open – 6/2;

Уимблдон – 3/2;

US Open – 2/2.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2025 Мирра Андреева сыграет с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной, которая была сильнее испанской теннисистки Паулы Бадосы (6:1, 7:5).

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.