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Мирра Андреева одержала 30-ю победу в сезоне-2025

Мирра Андреева одержала 30-ю победу в сезоне-2025
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала 30-ю победу в этом сезоне. Сегодня, 31 мая, в третьем круге Открытого чемпионата Франции она победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (6:1, 6:3), выиграв свой 30-й матч в сезоне.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:10 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Юлия Путинцева
31
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Также победа над Путинцевой стала 10-й для 18-летней россиянки на Открытых чемпионатах Франции. Только Мартина Хингис достигла отметки в 10 выигранных матчей на «Ролан Гаррос», находясь в более юном возрасте (16 лет).

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 Андреева сыграет с Дарьей Касаткиной из Австралии, ранее представлявшей Россию. В третьем круге экс-россиянка оказалась сильнее испанки Паулы Бадосы, занимающей 10-ю строчку рейтинга WTA.

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