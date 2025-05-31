Мирра Андреева одержала 30-ю победу в сезоне-2025

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала 30-ю победу в этом сезоне. Сегодня, 31 мая, в третьем круге Открытого чемпионата Франции она победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (6:1, 6:3), выиграв свой 30-й матч в сезоне.

Также победа над Путинцевой стала 10-й для 18-летней россиянки на Открытых чемпионатах Франции. Только Мартина Хингис достигла отметки в 10 выигранных матчей на «Ролан Гаррос», находясь в более юном возрасте (16 лет).

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025 Андреева сыграет с Дарьей Касаткиной из Австралии, ранее представлявшей Россию. В третьем круге экс-россиянка оказалась сильнее испанки Паулы Бадосы, занимающей 10-ю строчку рейтинга WTA.