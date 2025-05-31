Касаткина оценила поддержку зрителей, после победы над Бадосой аплодировавших ей стоя
Поделиться
17-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина прокомментировала зрительские овации после её победы над Паулой Бадосой из Испании (10-я в рейтинге WTA) в третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2025. Игра закончилась со счётом 6:1, 7:5.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:10 МСК
17
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
10
Паула Бадоса
П. Бадоса
— В конце вам аплодировали стоя. Зрители действительно поддерживали вас до самого конца.
— Не знаю, то ли это из-за того, что они поддерживали меня, то ли из-за того, что хотели, чтобы две француженки выступили после. Но я приму это, — сказала Касаткина на пресс-конференции.
В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 Касаткина встретится с шестой ракеткой мира 18-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 31 мая 2025
-
15:45
-
15:45
-
15:36
-
15:30
-
15:28
-
15:13
-
14:58
-
14:47
-
14:46
-
14:39
-
14:24
-
14:15
-
14:08
-
14:01
-
13:41
-
13:40
-
13:28
-
13:13
-
12:59
-
12:53
-
12:47
-
12:28
-
12:10
-
11:50
-
11:47
-
11:31
-
11:14
-
11:14
-
11:00
-
10:43
-
10:21
-
10:17
-
10:00
-
09:56
-
09:31