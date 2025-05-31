Касаткина оценила поддержку зрителей, после победы над Бадосой аплодировавших ей стоя

17-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина прокомментировала зрительские овации после её победы над Паулой Бадосой из Испании (10-я в рейтинге WTA) в третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2025. Игра закончилась со счётом 6:1, 7:5.

— В конце вам аплодировали стоя. Зрители действительно поддерживали вас до самого конца.

— Не знаю, то ли это из-за того, что они поддерживали меня, то ли из-за того, что хотели, чтобы две француженки выступили после. Но я приму это, — сказала Касаткина на пресс-конференции.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 Касаткина встретится с шестой ракеткой мира 18-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.