Джессика Пегула одержала волевую победу над Вондроушовой в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем раунде она в трёх сетах обыграла чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову из Чехии — 3:6, 6:4, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 13:15 МСК
96
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
1 : 2
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|6
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. За это время Пегула выполнила шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.
Соперницей Пегулы в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 станет победительница матча между двумя француженками, получившими уайлд-кард, — Эльзой Жакемо (138-я ракетка мира) и Луа Буассон (361-я).
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