Янник Синнер обыграл Иржи Легечку в третьем круге «РГ», отдав всего три гейма

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв чешского теннисиста Иржи Легечку (34-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:1, 6:2.

Матч продлился 1 час 35 минут. За время встречи Синнер смог сделать три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 7/18 брейк-пойнтов. Иржи Легечка сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный в игре.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос»–2025 Янник Синнер сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня, действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.