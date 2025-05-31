Янник Синнер обыграл Иржи Легечку в третьем круге «РГ», отдав всего три гейма
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв чешского теннисиста Иржи Легечку (34-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:1, 6:2.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 13:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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Иржи Легечка
И. Легечка
Матч продлился 1 час 35 минут. За время встречи Синнер смог сделать три подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 7/18 брейк-пойнтов. Иржи Легечка сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный в игре.
В четвёртом круге «Ролан Гаррос»–2025 Янник Синнер сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня, действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
Комментарии
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