Александрова выиграла первый сет в матче с В. Кудерметовой в третьем круге «Ролан Гаррос»

В эти минуты проходит матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между двумя россиянками: 46-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой и Екатериной Александровой, занимающей 20-ю строчку мирового рейтинга WTA. Первый сет закончился победой Александровой со счётом 6:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Вероника Кудерметова — Екатерина Александрова.

Кудерметова и Александрова провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Екатерины.

«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.