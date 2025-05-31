Александрова выиграла первый сет в матче с В. Кудерметовой в третьем круге «Ролан Гаррос»
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В эти минуты проходит матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между двумя россиянками: 46-й ракеткой мира Вероникой Кудерметовой и Екатериной Александровой, занимающей 20-ю строчку мирового рейтинга WTA. Первый сет закончился победой Александровой со счётом 6:2.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Вероника Кудерметова — Екатерина Александрова.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 15:55 МСК
46
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
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20
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Кудерметова и Александрова провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Екатерины.
«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
Комментарии
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