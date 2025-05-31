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Самсонова и Меликар-Мартинес не смогли пробиться в 1/8 финала парного «Ролан Гаррос»

Самсонова и Меликар-Мартинес не смогли пробиться в 1/8 финала парного «Ролан Гаррос»
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В Париже завершился поединок второго круга женского турнира парного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции — 2025, в котором российская теннисистка Людмила Самсонова и представительница США Николь Меликар-Мартинес проиграли дуэту Ирина Бегу (Румыния)/Янина Викмайер (Бельгия) со счётом 3:6, 7:5, 5:7.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
31 мая 2025, суббота. 13:40 МСК
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
Янина Викмайер
Бельгия
Янина Викмайер
И. Бегу Я. Викмайер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 7
3 		7 5
         
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова

Матч продолжался 2 часа 57 минут. Самсонова и Меликар-Мартинес выполнили два эйса, смогли сделать три подачи навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 4 из 12 брейк-пойнтов. Их соперницы ни разу не подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 13.

Соперницами Викмайер и Бегу в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Франции станут победительницы матча Камилла Рахимова (Россия)/Анна Сискова (Чехия) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/
Елена Остапенко (Латвия).

Сетка «Ролан Гаррос» в парном разряде (ж)
Календарь «Ролан Гаррос» в парном разряде (ж)
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