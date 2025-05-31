Самсонова и Меликар-Мартинес не смогли пробиться в 1/8 финала парного «Ролан Гаррос»

В Париже завершился поединок второго круга женского турнира парного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции — 2025, в котором российская теннисистка Людмила Самсонова и представительница США Николь Меликар-Мартинес проиграли дуэту Ирина Бегу (Румыния)/Янина Викмайер (Бельгия) со счётом 3:6, 7:5, 5:7.

Матч продолжался 2 часа 57 минут. Самсонова и Меликар-Мартинес выполнили два эйса, смогли сделать три подачи навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали 4 из 12 брейк-пойнтов. Их соперницы ни разу не подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 13.

Соперницами Викмайер и Бегу в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Франции станут победительницы матча Камилла Рахимова (Россия)/Анна Сискова (Чехия) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/

Елена Остапенко (Латвия).