Таллон Грикспор вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв 106-ю ракетку мира

35-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв американца Итана Куинна (106-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 6:7 (2:7), 6:1, 6:4.
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Теннисисты провели на корте 3 часа 19 минут. Грикспор за время игры смог сделать семь подач навылет и совершил четыре двойные ошибки, реализовав при этом 6/19 брейк-пойнтов. Итан Куинн сделал восемь эйсов за матч, допустил восемь двойных одибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.
В четвёртом круге «Ролан Гаррос»–2025 Таллон Грикспор сыграет с победителем матча между немецким теннисистом Александром Зверевым и итальянцем Флавио Коболли.
Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня, действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
- 31 мая 2025
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