Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Таллон Грикспор — Итан Куинн, результат матча 31 мая 2025, счет 4:6, 6:1, 6:7 (2:7), 6:1, 6:4, 3-й круг Ролан Гаррос

Таллон Грикспор вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв 106-ю ракетку мира
Аудио-версия:
Комментарии

35-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв американца Итана Куинна (106-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 6:7 (2:7), 6:1, 6:4.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:15 МСК
Таллон Грикспор
35
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 2 6 6
6 		1 7 7 1 4
             
Итан Куинн
106
США
Итан Куинн
И. Куинн

Теннисисты провели на корте 3 часа 19 минут. Грикспор за время игры смог сделать семь подач навылет и совершил четыре двойные ошибки, реализовав при этом 6/19 брейк-пойнтов. Итан Куинн сделал восемь эйсов за матч, допустил восемь двойных одибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В четвёртом круге «Ролан Гаррос»–2025 Таллон Грикспор сыграет с победителем матча между немецким теннисистом Александром Зверевым и итальянцем Флавио Коболли.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня, действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

Материалы по теме
5 топ-матчей субботы в теннисе: Мирра и российское дерби на «Ролан Гаррос»
5 топ-матчей субботы в теннисе: Мирра и российское дерби на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android