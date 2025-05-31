Мирра Андреева, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 31 мая, следующая соперница

В эти дни проходят матчи женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты игр и возможный турнирный путь до титула шестой ракетки мира 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

Проведённые матчи Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2025:

первый круг: Мирра Андреева — Кристина Букша (Испания) — 6:4, 6:3;

второй круг: Мирра Андреева — Эшлин Крюгер (США) — 6:3, 6:4;

третий круг: Мирра Андреева — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 6:1.

Следующий матч Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2025:

1/8 финала: Дарья Касаткина (Австралия).

Возможная сетка Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2025: