Мирра Андреева, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 31 мая, следующая соперница
В эти дни проходят матчи женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты игр и возможный турнирный путь до титула шестой ракетки мира 18-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.
Проведённые матчи Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2025:
- первый круг: Мирра Андреева — Кристина Букша (Испания) — 6:4, 6:3;
- второй круг: Мирра Андреева — Эшлин Крюгер (США) — 6:3, 6:4;
- третий круг: Мирра Андреева — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 6:1.
Следующий матч Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2025:
- 1/8 финала: Дарья Касаткина (Австралия).
Возможная сетка Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2025:
- 1/4 финала: Джессика Пегула (США);
- полуфинал: Кори Гауфф (США);
- финал: Арина Соболенко (Беларусь).
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