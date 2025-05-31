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Веснина поделилась ожиданиями от матча Андреевой и Касаткиной на «Ролан Гаррос»

Веснина поделилась ожиданиями от матча Андреевой и Касаткиной на «Ролан Гаррос»
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящего матча Мирра Андреева (Россия) – Дарья Касаткина (Австралия) в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Матч между Андреевой и Касаткиной будет очень интересным. Девчонки хорошо друг друга знают, несколько раз играли друг против друга. Это будет очень серьёзный матч, ведь победа даёт проход в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Я считаю, что будет очень нервная игра, но получится хороший матч. Мирра сейчас готова показать хороший результат на «Шлеме» и пройти дальше. «Ролан Гаррос» — очень важный турнир, где на кону стоит очень многое. Тем более для Даши, которая только поменяла гражданство. Испытываешь совсем иные ощущения, когда играешь под новым флагом и за другую страну», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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