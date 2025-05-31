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Впервые с 1988 года Австралия будет представлена в 1/8 финала и мужского, и женского «РГ»

Впервые с 1988 года представители Австралии одновременно сыграют в 1/8 финала мужского и женского одиночного разрядов «Ролан Гаррос».

Сегодня, 31 мая, бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина в третьем круге Открытого чемпионата Франции – 2025 со счётом 6:1, 7:5 обыграла Паулу Бадосу из Испании (10-я в рейтинге WTA). Ранее в мужской сетке в 1/8 финала пробился 25-я ракетка мира австралиец Алексей Попырин, победивший в третьем круге португальца Нуну Боржеша (6:4, 7:6 (13:11), 7:6 (7:5).

В 1988 году Австралия в четвёртом круге «Ролан Гаррос» представляли Николь Брадтке и Пэт Кэш.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 Касаткина встретится с шестой ракеткой мира 18-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой. Соперником Попырина в матче за выход в четвертьфинал станет американский теннисист Томми Пол.