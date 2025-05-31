«Важно просто быть счастливым на корте». Синнер — о победе в третьем круге «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поделился ощущениями после победы в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 2025, в котором он обыграл чешского теннисиста Иржи Легечку со счётом 6:0, 6:1, 6:2.
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– Вот ты просыпаешься утром — и тебе играть с Легечкой, таким опасным соперником. Когда ты начинаешь так чувствовать мяч, как сегодня? На разминке? Или просыпаешься в субботу утром с мыслью: «Сегодня я буду просто бить виннерсы со всех углов»?
– Жаль, что всё не так просто. На самом деле с утра я сказал своей команде, что чувствую себя хорошо и физически готов. Мы решили сразу задать высокий темп, потому что, как мне кажется, старт на турнирах «Большого шлема» — это очень важно. Это придаёт уверенность на протяжении всего пути. Я хорошо размялся, уже через 25 минут почувствовал себя отлично. Всё прошло спокойно, расслабленное утро. Вышел на корт с правильным настроем. Моя команда молодцы — дали правильную тактику, я попытался её реализовать. Всё это в итоге складывается — и ещё важно просто быть счастливым на корте, – сказал Синнер в интервью на корте после матча.
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2025 Янник Синнер сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.
- 31 мая 2025
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