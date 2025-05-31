Елена Веснина: симпатия к Касаткиной не убавилась, я не могу вычеркнуть человека

Российская теннисистка олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала, как изменилось её отношение к Дарье Касаткиной после того, как она стала представлять на турнирах Австралию.

«Дашу Касаткину помню ещё девчонкой, когда она только начинала. Симпатия к ней не убавилась, несмотря на смену гражданства. Общаться стали гораздо меньше, но в целом связь поддерживаем. Я всегда слежу за её результатами и не могу просто так взять и вычеркнуть человека, которого знаю много лет», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в конце марта 2025 года Дарья Касаткина сменила своё спортивное гражданство и теперь представляет на турнирах Австралию.