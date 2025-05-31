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Касаткина впервые в карьере вышла во вторую неделю АО и «РГ» за один сезон

Касаткина впервые в карьере вышла во вторую неделю АО и «РГ» за один сезон
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17-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина в этом сезоне пробилась в 1/8 финала на Australian Open — 2025 и Открытом чемпионате Франции – 2025. Сегодня, 31 мая, она в двух сетах обыграла Паулу Бадосу из Испании (10-я в рейтинге WTA) в третьем круге «Ролан Гаррос». Игра закончилась со счётом 6:1, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Паула Бадоса
10
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Выступления Касаткиной на турнирах «Большого шлема» в 2025 году:

  • Australian Open. 1/8 финала. Касаткина — Эммма Наварро (США) -  4:6, 7:5, 5:7.
  • «Ролан Гаррос». 1/8 финала. Касаткина — Мирра Андреева (Россия) — ?

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025 Касаткина встретится с шестой ракеткой мира 18-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.

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