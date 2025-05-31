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Вихлянцева: считаю Андрееву фаворитом в матче с Касаткиной на «Ролан Гаррос»

Вихлянцева: считаю Андрееву фаворитом в матче с Касаткиной на «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о том, кто будет являться фаворитом в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2025 между россиянкой Миррой Андреевой и австралийкой Дарьей Касаткиной.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Для меня Андреева — фаворит в предстоящем матче с Касаткиной. Мирра играет прекрасно. Многие хотят победы Андреевой на «Ролан Гаррос», чтобы не только защитить рейтинговые очки, но и выиграть кубок. Это будет не так просто, но с игрой Мирры это возможно. Она играет очень вариативно и обладает мощной подачей.

У Дарьи Касаткиной другая игра. Она быстро привыкает к разным покрытиям. Но Андреева — очень вариативная теннисистка, которая может найти ответы на любые вопросы. Сегодня она прошла Юлию Путинцеву более уверенно, чем в первых матчах. С каждой игрой она выглядит всё лучше. Но многое зависит от погоды. Если будет чуть пасмурно и прохладно, это будет больше на руку Касаткиной», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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