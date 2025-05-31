Мирра Андреева — о матче с Путинцевой: было ощущение, что могу делать всё, что захочу

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от своей победы над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (6:1, 6:3) в рамках третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025.
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«Я в восторге от своего сегодняшнего выступления. У меня такое чувство, что этот матч был очень напряжённым и трудным. Я в восторге от своего уровня и от того, что снова оказалась в четвёртом раунде восьмого финала.
Могу сказать, что немного нервничала перед игрой. Но на протяжении всего матча у меня было ощущение, что я могу делать на корте всё, что захочу. Я чувствовала себя свободной, хотя временами она наносила сложные удары. Я смогла взять себя в руки и могла строить свои розыгрыши так, как хотела. Должна сказать, это было очень приятно. Я рада, что с каждым матчем чувствую себя всё лучше и лучше», — сказала 18-летняя россиянка на пресс-конференции.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Андреева сыграет с Дарьей Касаткиной из Австралии, ранее представлявшей Россию.
- 31 мая 2025
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