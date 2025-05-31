Янник Синнер, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 31 мая, следующий соперник
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжает свой путь к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» публикует результат его матча третьего круга, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 13:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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34
Иржи Легечка
И. Легечка
Проведённые матчи Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025:
- первый круг: Янник Синнер (Италия, 1) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 6:3, 7:5.
- второй круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Ришар Гаске (Франция, WC) — 6:3, 6:0, 6:4.
- третий круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Иржи Легечка (Чехия,34) – 6:0, 6:1, 6:2.
Следующий матч Янника Синнера на «Ролан Гаррос» — 2025:
- четвёртый круг: Янник Синнер (Италия, 1) – Андрей Рублёв (Россия, 15).
Потенциальные соперники Янника Синнера к титулу на «Ролан Гаррос» — 2025:
- 1/4 финала: Джек Дрейпер (Великобритания, 5);
- 1/2 финала: Александр Зверев (Германия, 3);
- финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
Комментарии
- 31 мая 2025
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