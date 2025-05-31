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Мирра Андреева ответила, волнуется ли она из-за тяжёлого начала в первых матчах на «РГ»

Мирра Андреева ответила, волнуется ли она из-за тяжёлого начала в первых матчах на «РГ»
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о волнении перед началом своих матчей на «Ролан Гаррос» — 2025.

— Ты сказала, что немного нервничала перед матчем с Путинцевой. В начале двух последних игр у тебя были проблемы. Тебя это беспокоит?
— Неважно, идёт ли начало матча в замедленном темпе, я всё равно могу прийти в норму. Я проигрывала 0:3 в первом матче (с Кристиной Букшей. — Прим. «Чемпионата»), затем я уступала 1:3 (в матче с Эшлин Крюгер. — Прим. «Чемпионата»), и всё равно смогла выиграть первый матч 6:4, 6:3, а второй матч 6:3, 6:4. Надеюсь, в следующем матче я смогу выступить немного лучше, но меня это не должно беспокоить, просто нужно немного времени, чтобы начать раскручивать свой теннис. Но, эй, всё в порядке. Я не слишком волнуюсь», — сказала 18-летняя россиянка на пресс-конференции.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Андреева сыграет с Дарьей Касаткиной из Австралии, ранее представлявшей Россию.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2025
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