Синнер выиграл 17-й матч подряд на ТБШ. С 2000 года это покорялось только «Большой тройке»
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 17-ю подряд победу на мэйджоре. Сегодня, 31 мая, он разгромил чеха Иржи Легечку (6:0, 6:1, 6:2) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 13:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|2
|3
|4
|5
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|6
|6
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|1
|2
34
Иржи Легечка
И. Легечка
Синнер не проигрывает на турнирах «Большого шлема» с US Open — 2024, который он выиграл. Он также завоевал титул на Australian Open — 2025. На данный момент последним, кому удалось обыграть Синнера на «Шлеме», был россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале Уимблдона-2024.
Отметим, что с 2000 года больше побед подряд на ТБШ одерживали только серб Новак Джокович (30), швейцарец Роджер Федерер (27) и испанец Рафаэль Надаль (25).
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