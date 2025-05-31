Синнер выиграл 17-й матч подряд на ТБШ. С 2000 года это покорялось только «Большой тройке»

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 17-ю подряд победу на мэйджоре. Сегодня, 31 мая, он разгромил чеха Иржи Легечку (6:0, 6:1, 6:2) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025.

Синнер не проигрывает на турнирах «Большого шлема» с US Open — 2024, который он выиграл. Он также завоевал титул на Australian Open — 2025. На данный момент последним, кому удалось обыграть Синнера на «Шлеме», был россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Отметим, что с 2000 года больше побед подряд на ТБШ одерживали только серб Новак Джокович (30), швейцарец Роджер Федерер (27) и испанец Рафаэль Надаль (25).