Екатерина Александрова обыграла Веронику Кудерметову в третьем круге «Ролан Гаррос»

20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге она обыграла 46-ю ракетку мира Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Александрова четыре раза подала навылет, допусти ла четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кудерметовой два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Далее Екатерина Александрова встретится с победительницей матча Мари Боузкова (Чехия) — Кори Гауфф (США).

«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.