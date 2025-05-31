Екатерина Александрова обыграла Веронику Кудерметову в третьем круге «Ролан Гаррос»
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20-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге она обыграла 46-ю ракетку мира Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 15:55 МСК
46
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
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Екатерина Александрова
Е. Александрова
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Александрова четыре раза подала навылет, допусти ла четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кудерметовой два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.
Далее Екатерина Александрова встретится с победительницей матча Мари Боузкова (Чехия) — Кори Гауфф (США).
«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.
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