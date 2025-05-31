Джек Дрейпер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025, уверенно обыграв Жоао Фонсеку

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге он одержал уверенную победу над 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой (65-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время Дрейпер выполнил семь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Фонсеки шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Джек Дрейпер сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Энрике Роша (Португалия).