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Жоао Фонсека — Джек Дрейпер, результат матча 31 мая 2025, счет 0:3, 3-й круг Ролан Гаррос

Джек Дрейпер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025, уверенно обыграв Жоао Фонсеку
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге он одержал уверенную победу над 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой (65-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 15:50 МСК
Жоао Фонсека
65
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		4 2
6 		6 6
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время Дрейпер выполнил семь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Фонсеки шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Джек Дрейпер сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Энрике Роша (Португалия).

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025 (м)
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