Джек Дрейпер вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025, уверенно обыграв Жоао Фонсеку
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Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге он одержал уверенную победу над 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой (65-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4, 6:2.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 15:50 МСК
65
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
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Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время Дрейпер выполнил семь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Фонсеки шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Джек Дрейпер сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Энрике Роша (Португалия).
Комментарии
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