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Мирра Андреева — о Мартинес: если я повесила нос, она может пошутить, чтобы я расслабилась

Мирра Андреева — о Мартинес: если я повесила нос, она может пошутить, чтобы я расслабилась
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, с каким аспектом её игры и характера тренер Кончита Мартинес управляется лучше всего в работе.

— С каким аспектом вашей игры и характера Кончита управляется лучше всего в ежедневной работе?
— Она знает, что мне сказать, как успокоить меня или, наоборот, завести. Она знает, что делать, чтобы я почувствовала себя лучше. В моём случае это очень важно, мне важно, как я себя чувствую. Если я нервничаю или повесила нос, она может пошутить, чтобы я посмеялась и расслабилась. Если я слишком энергична, она знает, как меня успокоить. И она с каждым днём всё лучше узнаёт, как что делать. И у неё хорошо получается, — сказала Андреева на пресс-конференции.

На «Ролан Гаррос» — 2025 Мирра Андреева вышла в четвёртый круг, где встретится с Дарьей Касаткиной из Австралии, ранее представлявшей Россию.

Календарь «Ролан Гаррос» — 2025.
Сетка «Ролан Гаррос» — 2025
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