Мирра Андреева — о Мартинес: если я повесила нос, она может пошутить, чтобы я расслабилась

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, с каким аспектом её игры и характера тренер Кончита Мартинес управляется лучше всего в работе.

— С каким аспектом вашей игры и характера Кончита управляется лучше всего в ежедневной работе?

— Она знает, что мне сказать, как успокоить меня или, наоборот, завести. Она знает, что делать, чтобы я почувствовала себя лучше. В моём случае это очень важно, мне важно, как я себя чувствую. Если я нервничаю или повесила нос, она может пошутить, чтобы я посмеялась и расслабилась. Если я слишком энергична, она знает, как меня успокоить. И она с каждым днём всё лучше узнаёт, как что делать. И у неё хорошо получается, — сказала Андреева на пресс-конференции.

На «Ролан Гаррос» — 2025 Мирра Андреева вышла в четвёртый круг, где встретится с Дарьей Касаткиной из Австралии, ранее представлявшей Россию.