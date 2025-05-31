Янник Синнер — единственный игрок, вышедший в 4-й круг на восьми последних «Шлемах»
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/8 финала на мэйджоре в восьмой раз подряд. Сегодня, 31 мая, он разгромил чеха Иржи Легечку (6:0, 6:1, 6:2) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 13:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|6
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|1
|2
34
Иржи Легечка
И. Легечка
Синнер стал единственным теннисистом, кому удалось выйти как минимум в четвёртый круг на восьми последних турнирах «Большого шлема» (с Уимблдона-2023). Его лучшими выступлениями за это время стали две победы на Australian Open (2024, 2025) и одна на US Open (2024).
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2025 Янник Синнер сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.
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