Янник Синнер — единственный игрок, вышедший в 4-й круг на восьми последних «Шлемах»

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/8 финала на мэйджоре в восьмой раз подряд. Сегодня, 31 мая, он разгромил чеха Иржи Легечку (6:0, 6:1, 6:2) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025.

Синнер стал единственным теннисистом, кому удалось выйти как минимум в четвёртый круг на восьми последних турнирах «Большого шлема» (с Уимблдона-2023). Его лучшими выступлениями за это время стали две победы на Australian Open (2024, 2025) и одна на US Open (2024).

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2025 Янник Синнер сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.