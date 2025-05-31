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Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча с Дарьей Касаткиной на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча с Дарьей Касаткиной на «Ролан Гаррос»
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга Открытого чемпионата Франции — 2025, где она встретится с австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
17
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

— Что думаете о следующем матче? Общались с Дашей?
— Да, я уже здесь один раз с ней тренировалась. Мы, кажется, на всех турнирах тренируемся. Будет интересный матч. Мы хорошо знаем друг друга, будет весело и непросто. Посмотрим, но, думаю, матч будет очень интересным, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Андреевой и Касаткиной — 1-0 в пользу Дарьи. Она обыграла Мирру в финале турнира WTA-500 в Нинбо (6:0, 4:6, 6:4).

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