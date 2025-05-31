Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча с Дарьей Касаткиной на «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга Открытого чемпионата Франции — 2025, где она встретится с австралийской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

— Что думаете о следующем матче? Общались с Дашей?

— Да, я уже здесь один раз с ней тренировалась. Мы, кажется, на всех турнирах тренируемся. Будет интересный матч. Мы хорошо знаем друг друга, будет весело и непросто. Посмотрим, но, думаю, матч будет очень интересным, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Андреевой и Касаткиной — 1-0 в пользу Дарьи. Она обыграла Мирру в финале турнира WTA-500 в Нинбо (6:0, 4:6, 6:4).