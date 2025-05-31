Александр Зверев вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2025, где сыграет с Грикспором

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге он обыграл итальянца Флавио Коболли (26-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. За это время Зверев выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Коболли ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Александр Зверев поборется с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.