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Александр Зверев — Флавио Коболли, результат матча 31 мая 2025, счет 3:0, 3-й круг Ролан Гаррос

Александр Зверев вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2025, где сыграет с Грикспором
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге он обыграл итальянца Флавио Коболли (26-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:1.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 15:35 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
2 		6 4 1
             
Флавио Коболли
26
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. За это время Зверев выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Коболли ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Александр Зверев поборется с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025 (м)
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