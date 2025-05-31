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Мирра Андреева рассказала, какой удар с детства считает своим фирменным

Мирра Андреева рассказала, какой удар с детства считает своим фирменным
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Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что с детства считает бэкхенд по линии своим фирменным ударом.

— Ваш бэкхенд по линии один из лучших в туре. Как давно этот удар в вашем арсенале?
— Я с самого детства была очень уверена в этом ударе. За годы тренировок я поняла, как улучшить этот удар. Стараюсь улучшать его каждый день, мне кажется, иногда он бывает не идеальным. У меня получается наносить много атакующих ударов с бэкхенда, особенно по линии. С детства считала, что это мой фирменный удар, — сказала Андреева на пресс-конференции.

На «Ролан Гаррос» — 2025 Мирра Андреева вышла в четвёртый круг, где встретится с Дарьей Касаткиной из Австралии, ранее представлявшей Россию.

Календарь «Ролан Гаррос» — 2025
Сетка «Ролан Гаррос» — 2025
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