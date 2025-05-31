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Александр Зверев, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 31 мая, следующий соперник

Александр Зверев, «Ролан Гаррос» — 2025: результаты матчей на 31 мая, следующий соперник
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В эти дни проходят матчи мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции — 2025 по теннису. «Чемпионат» публикует результаты игр и возможный турнирный путь до титула третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева.

Проведённые матчи Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • первый круг: Александр Зверев — Лёнер Тьен (США) — 6:3, 6:3, 6:4;
  • второй круг: Александр Зверев — Йеспер де Йонг (Нидерланды) — 3:6, 6:1, 6:2, 6:3.
  • третий круг: Александр Зверев — Флавио Коболли (Италия) — 6:2, 7:6, 6:1.

Следующий матч Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 1/8 финала: Таллон Грикспор (Нидерланды).

Возможная сетка Александра Зверева на «Ролан Гаррос» — 2025:

  • 1/4 финала: Новак Джокович (Сербия).
  • полуфинал: Янник Синнер (Италия).
  • финал: Карлос Алькарас (Испания).
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