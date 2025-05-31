Рахимова и Сискова обыграли Шувэй и Остапенко во втором круге «Ролан Гаррос» в паре

Пара российской теннисистки Камиллы Рахимовой и Анны Сисковой из Чехии вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025 в парном разряде. Во втором круге они обыграли дуэт Се Шувэй и Елены Остапенко со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Рахимова и Сискова ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Шувэй и Остапенко ни одного эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Далее Камилла Рахимова и Анна Сискова встретятся с Ириной Бегу из Румынии и Яниной Викмайер из Бельгии.