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Камилла Рахимова/Анна Сискова — Се Шувэй/Елена Остапенко, результат матча 31 мая, счёт 2:0, 2-й круг Ролан Гаррос

Рахимова и Сискова обыграли Шувэй и Остапенко во втором круге «Ролан Гаррос» в паре
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Пара российской теннисистки Камиллы Рахимовой и Анны Сисковой из Чехии вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025 в парном разряде. Во втором круге они обыграли дуэт Се Шувэй и Елены Остапенко со счётом 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
31 мая 2025, суббота. 16:55 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Анна Сискова
Чехия
Анна Сискова
К. Рахимова А. Сискова

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. В её рамках Рахимова и Сискова ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Шувэй и Остапенко ни одного эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Далее Камилла Рахимова и Анна Сискова встретятся с Ириной Бегу из Румынии и Яниной Викмайер из Бельгии.

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