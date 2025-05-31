Александр Бублик уверенно вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге он победил португальца Энрике Рошу (200-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1, 6:1.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Бублик выполнил девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Роши девять эйсов, восемь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Александр Бублик поспорит с пятой ракеткой мира британским теннисистом Джеком Дрейпером.