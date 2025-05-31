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Александр Бублик — Энрике Роша, результат матча 31 мая 2025, счет 3:0, 3-й круг Ролан Гаррос

Александр Бублик уверенно вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
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62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге он победил португальца Энрике Рошу (200-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 16:50 МСК
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		1 2
             
Энрике Роша
200
Португалия
Энрике Роша
Э. Роша

Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Бублик выполнил девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Роши девять эйсов, восемь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Александр Бублик поспорит с пятой ракеткой мира британским теннисистом Джеком Дрейпером.

Календарь "Ролан Гаррос" - 2025 (м)
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