Александр Бублик уверенно вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
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62-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге он победил португальца Энрике Рошу (200-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:1, 6:1.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 16:50 МСК
62
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
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|1
|2
200
Энрике Роша
Э. Роша
Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Бублик выполнил девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Роши девять эйсов, восемь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025 Александр Бублик поспорит с пятой ракеткой мира британским теннисистом Джеком Дрейпером.
Комментарии
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