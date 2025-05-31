Янник Синнер: вчера у тренера был день рождения. Обычно в этот день я всегда играю плохо

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о связи дня рождения тренера Симоне Ваньоцци со своим уровнем игры.

«Вчера у моего тренера Симоне был день рождения. Обычно, когда у него день рождения, я всегда играю плохо. К счастью, вчера я не играл», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

Сегодня, 31 мая, Синнер разгромил чеха Иржи Легечку (6:0, 6:1, 6:2) в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025. Он выиграл 17 матчей подряд на уровне турниров «Большого шлема». В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Янник Синнер сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.