Ольховский считает, что у Рублёва есть шансы на победу над Синнером на «Ролан Гаррос»

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский считает, что у 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва есть шансы обыграть лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2025.
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«Однозначно, Синнер — фаворит в матче с Рублёвым. Это не вызывает никаких сомнений. Будем надеяться, что Андрей покажет достойный уровень тенниса, потому что он хорошо сыграл в Гамбурге и сейчас чувствует уверенность. Но Синнер очень голоден и очень хочет играть. Пауза в три месяца дала Яннику возможность отдохнуть, у него очень боевой настрой. Синнер хочет доказать всем, что он сильнейший.
Конечно, у Рублёва есть шансы. Кто знал, что Фис снимется? Что будет завтра с Синнером? Никто не знает. Если оба будут физически здоровы, Синнер — фаворит, потому что он сейчас очень хорошо играет», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 31 мая 2025
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