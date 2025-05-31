Вихлянцева: почему бы Рублёву не выиграть? Синнер на грунте — не такой сильный соперник

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева считает, что российский теннисист Андрей Рублёв будет иметь шансы в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» с итальянцем Янником Синнером.

«Хотелось бы увидеть пять сетов в матче между Синнером и Рублёвым. На «Ролан Гаррос» есть такая тенденция, что с каждым днём становится всё больше матчей с пятью сетами. Учитывая, что Андрей дошёл до финала на турнире до «Ролан Гаррос», отсутствие матча с Фисом пошло бы ему на пользу. Но при этом игра с Фисом помогла бы Рублёву настроиться на более сильного соперника — был бы плавный переход к сильному Синнеру.

У Андрея есть шансы, он может показать свою игру, если будет в отличной форме. Янник Синнер на грунте — не такой сильный соперник. Почему бы Рублёву его не обыграть? Самое главное, чтобы Андрей отлично себя чувствовал и был прекрасный результат на подачах и приёме», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.