Тренер Синнера считает, что в противостоянии Янника и Алькараса чаще побеждает аутсайдер

Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, высказался о соперничестве своего подопечного со вторым номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом. Синнер проиграл Алькарасу четыре последних матча подряд.

«Все матчи решались мелочами. В Риме, конечно, было немного сложнее. Алькарас сыграл много матчей на грунте, а у нас всё было немного иначе. Но мы довольны, особенно первым сетом, который был близким — матч получился таким, каким мы его и ожидали.

Иногда кажется, что чаще побеждает аутсайдер: если мы снова выйдем в финал, то будем аутсайдерами — возможно, это нам немного поможет. Но во время матча бывают небольшие моменты, которые могут изменить его ход — нужно быть внимательными и использовать их. В Риме у нас не получилось, но я не думаю, что в их матчах есть какие-то секреты», — приводит слова Ваньоцци журналист Джованни Пелаццо.