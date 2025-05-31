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Тренер Синнера считает, что в противостоянии Янника и Алькараса чаще побеждает аутсайдер

Тренер Синнера считает, что в противостоянии Янника и Алькараса чаще побеждает аутсайдер
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Симоне Ваньоцци, тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, высказался о соперничестве своего подопечного со вторым номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом. Синнер проиграл Алькарасу четыре последних матча подряд.

«Все матчи решались мелочами. В Риме, конечно, было немного сложнее. Алькарас сыграл много матчей на грунте, а у нас всё было немного иначе. Но мы довольны, особенно первым сетом, который был близким — матч получился таким, каким мы его и ожидали.

Иногда кажется, что чаще побеждает аутсайдер: если мы снова выйдем в финал, то будем аутсайдерами — возможно, это нам немного поможет. Но во время матча бывают небольшие моменты, которые могут изменить его ход — нужно быть внимательными и использовать их. В Риме у нас не получилось, но я не думаю, что в их матчах есть какие-то секреты», — приводит слова Ваньоцци журналист Джованни Пелаццо.

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