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Пегула — о заявлении Жабер: это как биться головой об стену. Равенства никогда не было

Пегула — о заявлении Жабер: это как биться головой об стену. Равенства никогда не было
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула поддержала заявление Онс Жабер из Туниса о принижении женского тенниса, в частности, из-за неназначения матчей женской сетки на вечернюю сессию на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Каждый год одно и то же, равенства нет, не знаю, что ещё сказать. Кажется, им всё равно, они не хотят ничего менять, поэтому я полностью согласна с Онс, всё должно быть справедливее. Это как биться головой об стену. Мы один и тот же вопрос обсуждаем уже четыре года, целую вечность, но правда в том, что равенства никогда не было.

Я рада об этом говорить, я всегда боролась за равенство, за женщин в целом. Мы показали, что заслуживаем равных возможностей. Я не чувствую себя бессильной, просто нас не слушают. Мы можем продолжать говорить об этом, но, если нам не хотят отвечать, ничего не произойдёт. Может быть, со временем что-то изменится, я не знаю. Думаю, что должно», — приводит слова Пегулы Punto de Break.

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