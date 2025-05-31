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«Она ничего!» Мирра Андреева высказалась о Дарье Касаткиной в роли интервьюера

«Она ничего!» Мирра Андреева высказалась о Дарье Касаткиной в роли интервьюера
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Комментарии

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась об австралийской теннисистке Дарье Касаткиной в роли интервьюера.

— Что скажете о Даше как об интервьюере?
— Можно и получше (смеётся). Важно, что она умеет правильно подобрать время, когда задавать людям вопросы. В Риме я взяла у неё камеру и начала спрашивать людей. Кто-то ел в это время, кто-то по телефону разговаривал, было немного неловко. У неё отлично получается находить подходящее время для вопросов, у них с Наташей отличный список вопросов, интересный. Так что она ничего!

— Как у вас с Дарьей по результатам «Уно», кто ведёт? И научили ли вы кого-то играть в дурака ?
— В «Уно» мы с Дашей играли только в прошлом году, после этого не играли, потому что по расписанию особо не совпадало, чтобы у нас в одно время был отдых между тренировками. Думаю, на этом турнире пока играть не будем, может, после, на каком-то следующем. В дурака никого не научила – все ленятся. Никто не хочет понимать, никто не хочет учиться, поэтому я пока сдалась и взяла чуть-чуть отдыха, чтобы потом с новыми силами начать учить кого-то нового, — сказала Андреева на пресс-конференции.

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