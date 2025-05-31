«Не я составляю расписание». Янник Синнер высказал мнение о ночных матчах на «РГ»

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о вопросе неназначения женских матчей на вечернюю сессию на «Ролан Гаррос» — 2025.

«С моей точки зрения, дело в том, что мужские матчи играются в пятисетовом формате, а женские — в трёхсетовом. Если ставить женские матчи вечером, то надо проводить как минимум два матча. Потому что если у кого-то плохой день, а у кого-то очень хороший, матч закончится меньше чем через час.

Так что потенциально можно провести пару женских матчей вечером. С мужскими матчами это невозможно, потому что они могут идти долго. Или можно начинать в шесть часов, и всё равно будет слишком долго.

Опять же, не я составляю расписание. Всё, что я знаю, это то, что у нас по-прежнему одинаковое количество мужских и женских матчей — по два — на Центральном корте, на корте имени Сюзан Ленглен, Симоны Матьё. Здесь мы равны», — приводит слова Синнера Punto de Break.