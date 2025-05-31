Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не я составляю расписание». Янник Синнер высказал мнение о ночных матчах на «РГ»

«Не я составляю расписание». Янник Синнер высказал мнение о ночных матчах на «РГ»
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о вопросе неназначения женских матчей на вечернюю сессию на «Ролан Гаррос» — 2025.

«С моей точки зрения, дело в том, что мужские матчи играются в пятисетовом формате, а женские — в трёхсетовом. Если ставить женские матчи вечером, то надо проводить как минимум два матча. Потому что если у кого-то плохой день, а у кого-то очень хороший, матч закончится меньше чем через час.

Так что потенциально можно провести пару женских матчей вечером. С мужскими матчами это невозможно, потому что они могут идти долго. Или можно начинать в шесть часов, и всё равно будет слишком долго.

Опять же, не я составляю расписание. Всё, что я знаю, это то, что у нас по-прежнему одинаковое количество мужских и женских матчей — по два — на Центральном корте, на корте имени Сюзан Ленглен, Симоны Матьё. Здесь мы равны», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Материалы по теме
Синнер выиграл 17-й матч подряд на ТБШ. С 2000 года это покорялось только «Большой тройке»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android