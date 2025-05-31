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Кори Гауфф — Мари Боузкова, результат матча 31 мая, счёт 2:0, 3-й круг Ролан Гаррос

Кори Гауфф вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где встретится с Александровой
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге она обыграла чешскую спортсменку Мари Боузкову (47-я в рейтинге) со счётом 6:1, 7:6 (7:3).

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Мари Боузкова
47
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		7 7
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Гауфф ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Боузковой один эйс, три двойные ошибки и четыре заработанных и реализованных брейк-пойнта.

Далее Кори Гауфф встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.

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