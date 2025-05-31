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«Надрал мне задницу». Легечка — о разгромном поражении от Синнера на «Ролан Гаррос»

«Надрал мне задницу». Легечка — о разгромном поражении от Синнера на «Ролан Гаррос»
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34-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал разгромное поражение от итальянца Янника Синнера в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2025 (0:6, 1:6, 2:6).

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 13:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
0 		1 2
             
Иржи Легечка
34
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Я думал, что не выиграю ни одного гейма. Все видели, что произошло на корте сегодня, то, как играл Синнер сегодня, как он убивал меня во всех аспектах. Честно говоря, три гейма стали огромным успехом для меня. Такова реальность. Не думаю, что я бы выиграл, если бы сделал что-то по-другому.

Он просто провёл невероятный матч и надрал мне задницу. Он номер один в мире, и если бы я проиграл этот матч другому игроку, то разозлился бы. Даже его тренер потом ко мне подошёл и сказал, что Синнер сыграл отличный матч. Но я счастлив, что вышел в третий круг «Ролан Гаррос» и выиграл два хороших матча до этого», — приводит слова Легечки Punto de Break.

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