Мэдисон Киз вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Софью Кенин
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Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге она обыграла свою соотечественницу 30-ю ракетку мира Софью Кенин со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 18:05 МСК
8
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
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30
Софья Кенин
С. Кенин
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В её рамках Киз восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Софьи Кенин ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
За выход в четвертьфинал Мэдисон Киз поспорит с американкой Хейли Баптист.
«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.
Комментарии
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