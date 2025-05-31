Мэдисон Киз вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Софью Кенин

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге она обыграла свою соотечественницу 30-ю ракетку мира Софью Кенин со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В её рамках Киз восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Софьи Кенин ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

За выход в четвертьфинал Мэдисон Киз поспорит с американкой Хейли Баптист.

«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.