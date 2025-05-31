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Мэдисон Киз — Софья Кенин, результат матча 31 мая, счёт 2:1, 3-й круг Ролан Гаррос

Мэдисон Киз вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Софью Кенин
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Восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В третьем круге она обыграла свою соотечественницу 30-ю ракетку мира Софью Кенин со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
31 мая 2025, суббота. 18:05 МСК
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Софья Кенин
30
США
Софья Кенин
С. Кенин

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В её рамках Киз восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Софьи Кенин ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

За выход в четвертьфинал Мэдисон Киз поспорит с американкой Хейли Баптист.

«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек.

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