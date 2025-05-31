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«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты матчей 31 мая

«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты матчей 31 мая
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Сегодня, 31 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) завершились матчи третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Третий круг. Результаты 31 мая:

  • Мирра Андреева (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 6:1.
  • Дарья Касаткина (Австралия) — Паула Бадоса (Испания) — 6:1, 7:5.
  • Маркета Вондроушова (Чехия) — Джессика Пегула (США) — 6:3, 4:6, 3:6.
  • Эльза Жакемо (Франция, WC) — Луа Буассон (Франция, WC) — 3:6, 6:0, 5:7.
  • Вероника Кудерметова (Россия) — Екатерина Александрова (Россия) — 2:6, 2:6.
  • Хейли Баптист (США) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 7:6 (7:4), 6:1.
  • Мари Боузкова (Чехия) — Кори Гауфф (США) — 1:6, 6:7 (3:7).
  • Мэдисон Киз (США) — Софья Кенин (США) — 4:6, 6:3, 7:5.
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