«Ролан Гаррос» — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты матчей 31 мая

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Сегодня, 31 мая, на грунтовых кортах Парижа (Франция) завершились матчи третьего круга «Ролан Гаррос» — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня женской сетки Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Третий круг. Результаты 31 мая: