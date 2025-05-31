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Впервые с 2005 года в 1/8 финала на «Шлеме» вышли первые восемь сеяных теннисисток

Впервые с 2005 года в 1/8 финала на «Шлеме» вышли первые восемь сеяных теннисисток
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Первые восемь сеяных теннисисток вышли в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На турнире «Большого шлема» это произошло впервые за 20 лет — с Australian Open — 2005. На «Ролан Гаррос» это произошло впервые с 2003 года.

Напомним, топ-8 посева на женском «Ролан Гаррос» — 2025 выглядит следующим образом: Арина Соболенко (Беларусь, 1), Кори Гауфф (США, 2), Джессика Пегула (США, 3), Жасмин Паолини (Италия, 4), Ига Швёнтек (Польша, 5), Мирра Андреева (Россия, 6), Мэдисон Киз (США, 7), Чжэн Циньвэнь (Китай, 8).

В мужской сетке такое достижение повториться уже не сможет. В первом круге проиграл четвёртый сеяный американец Тейлор Фриц, седьмой номер посева норвежец Каспер Рууд покинул турнир во втором.

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