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Анастасия Павлюченкова/Елена Приданкина — Айша Мухаммад/Деми Схурс, результат матча 31 мая, счёт 1:2, 2-й круг Ролан Гаррос

Павлюченкова и Приданкина не смогли выйти в третий круг «Ролан Гаррос» в паре
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Пара российских теннисисток Анастасии Палюченковой и Елены Приданкиной не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025 в паре. Они проиграли американке Айше Мухаммад и Деми Схурс из Нидерландов со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 3:6.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
31 мая 2025, суббота. 19:05 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Елена Приданкина
Россия
Елена Приданкина
А. Павлюченкова Е. Приданкина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 9 3
6 		6 7 6
         
Айша Мухаммад
США
Айша Мухаммад
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
А. Мухаммад Д. Схурс

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В её рамках Павлюченкова и Приданкина один раз подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Махаммад и Схурс один эйс, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Далее Айша Мухаммад и Деми Схурс встретятся с Анной Данилиной и Александрой Крунич.

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