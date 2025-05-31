Павлюченкова и Приданкина не смогли выйти в третий круг «Ролан Гаррос» в паре

Пара российских теннисисток Анастасии Палюченковой и Елены Приданкиной не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025 в паре. Они проиграли американке Айше Мухаммад и Деми Схурс из Нидерландов со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В её рамках Павлюченкова и Приданкина один раз подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Махаммад и Схурс один эйс, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Далее Айша Мухаммад и Деми Схурс встретятся с Анной Данилиной и Александрой Крунич.